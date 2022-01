Andere artikelen







Wilde hond Molly.

Mijn ervaring met wilde honden.

Molly, We huurde een huis buiten Bangkok in een van de vele nieuwe wijken. Een korte straat er staan maar 5 vrijstaande huizen, gelukkig hebben we wel buren. Twee huizen verder woonde een hond die ik al snel Molly noemde ik bracht hem zo nu en dan eten met de bedoeling dat hij het later voor ons hek ging eten, een waakhond is nooit weg toch? Dat gebeurde ook, hij ging voor de deur liggen en blafte naar iedereen die voorbijkwam. Het bleef een wilde straathond benaderen kon ik hem niet, als ik op de fiets een paar straten verder ging boodschappen doen ging hij wel mee, wachtte voor de winkel en ging mee terug naar huis. Op een dag was Molly er niet, vreemd ik ging naar zijn oude leegstaande huis en vond hem, om zijn snuit zat prikkeldraad gewikkeld hij ziet me en kroop onder het huis, Ik roepen maar hij

komt niet, op veilige afstand kijkt hij naar me en kwispelt met zijn staart, dat duurde twee dagen. Ik vroeg de buurman mij te helpen hem te vangen, nee hoor wilde honden zijnallemaal ziek, die bijten en zijn gevaarlijk. Ik belde de

politie om hulp, we willen hem wel afschieten voor u dan bent u hem kwijt was het antwoord. Ik besloot het dan maaralleen te doen, met tegenzin wikkelde mijn vrouw handdoeken om mijn armen voor eventueel bijten. Met eten en

drinken en een nijptang ging ik ernaartoe, mijn vrouw bleef op afstand kijken. Molly heeft al dagen niets gegeten en kroop bang naar het eten, hij kon zijn bekje niet openen en dronk alleen het water op. Ik bleef rustig zitten praten en hij bleef

liggen, voorzichtig aaide ik hem, er gebeurde niets, met de tang knipte ik het draad door, er zit een stuk draad binnen in zijn bekje vast voorzichtig duwde ik een stokje tussen zijn tanden hij liet het toe. Blij knipte ik het laatste stuk draad uit zijn bek. Hij was vrij en ik blij. Maar aaien was er niet meer bij hij bleef afstand houden. Een half jaar later zie ik hem niet meer steeds ging ik kijken, op een dag hoorde ik iets, Molly heeft vier jongen, die groeide snel en al snel liepen ze op straat. Het wijkbestuur besloot dat ze opgeruimd moeten worden. Dat wist ik natuurlijk niet. Op een dag komt er een man die de honden eten ging geven, na een paar minuten lagen ze allemaal dood op de grond. Ik had verdriet. Kort daarna zijn we verhuist en ja hoor weer veel wilde honden in de buurt, ik koos er een uit die er goed uitzag en begon hem te voeren, kort daarna ging hij in onze tuin wonen, hij werd erg waaks als er iemand langs kwam beet hij. Opeen weekeind waren we niet thuis en werden door de buren gebeld dat er bij ons ingebroken was. Wij naar huis, alles

overhoop en veel verdwenen natuurlijk, de politie heeft het huis afgezet. In de tuin lag Flappy doodgeslagen, zijn rugwas gebroken. We kochten toen een grote Herder, iedereen was bang voor hem hij was ook echt groot, alleen hij waakte niet en was met iedereen vriend. Toen er voor de vierde keer ingebroken werd zijn we weer verhuist naar een streng bewaakte wijk. Theo.





